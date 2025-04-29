Mehmet Şimşek: ABD temasları çok verimli geçti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve HaberTürk ortak yayınına canlı yayın konuğu olarak Türkiye ekonomisindeki son durumu ve gerçekleştirdiği uluslararası temasları değerlendirdi.

"ABD TEMASLARI ÇOK VERİMLİ GEÇTİ"

Mehmet Şimşek, ABD'de New York ve Washington'da gerçekleştirdiği yurt dışı toplantılarla ilgili bilgi verdi ve ifadeleri kullandı:

ABD temaslarının çok verimli geçtiğini belirten toplantılar çok verimli geçti.



IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğumuz ABD’de bir haftada 60’tan fazla toplantı yaptık. 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, 3 kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştük.



Doğrudan yatırımcılar ve küresel yatırımcılarla konuştuk.



G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları ve ikili görüşmeler gerçekleştirdik.



ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce kuruluşları ve STK’larla bir araya geldik.

Türkiye’ye ilgi çok yoğun! Ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor.



Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız.



Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik.



Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz.

"TOPLANTILARDA EN FAZLA 'BELİRSİZLİK' KONUSU KONUŞULDU"

Küreselde yaşananlarla ilgili Türkiye'ye getirilen konularla ilgili programın dayanıklılığının sorulduğunu dile getiren Mehmet Şimşek, bu konuda da şu bilgileri verdi:

Siyasi gelişmelere karşı programın dayanıklılığı soruldu. Bu konuda zerre kadar bir tereddüt yok.

"KÜRESEL BELİRSİZLİĞE KARŞI TÜRKİYE GÖRECE DAHA DAYANIKLI"

Küresel belirsizlikler var. buna karşı Türkiye'nin dayanıklılığı soruldu. Toplantıda en fazla kullanılan sözcük 'belirsizlik' oldu. Asıl burada sorulan bu belirsizliğin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği oldu.



Dünya ticaretinin büyümesi küresel ticaretin iki katı. Artık ana motor değil. Küresel ticaretin büyümesi yüzde 2'nin altına indi. Bu küresel büyüme yüzde 3'ün altına düşecek demek.



Risk iştahı azaldı. Riskli varlıklardın kaynak çıkışı oluyor. Borsalar ve teknoloji en risklidir. Bizde fon çıkışını tetikliyor. Yurt dışı talep azaldı. Ama büyüme perspektifimiz güçlü olduğu için Küresel belirsizliğe karşı bizi görece olarak daha kuvvetli yapıyor.

Türkiye komşuları ile ikili anlaşmalar açısından kuvvetli. İç ve dış etkenlerden rezervlerdeki kayıp var ama şu anda ortalık toz duman. Ortalık yatıştığında daha iyi anlaşılacak kim dezavantajlı kim avantajlı.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyon beklentilerinde sınırlı bir kötüleşme var. Enflasyonu yukarıya çeken faktörler var. Enflasyon, Merkez Bankası’nın hedef patikası içinde kalacak. Yüzde 24'te. Enflasyonla ilgili kafamızda bir tereddüt yok.



Talep zayıf olduğu için kur geçişkenliği de sınırlı kalacak. Arz yönlü tedbirler alıyoruz. Kaynakları daha verimli alanlara rekabet gücünü artıran alanlara kaydıracağız.

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