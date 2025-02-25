Mehmet Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak

Bu yıl 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde 36'ncısı kutlanmaya başlanan Vergi Haftası'nda, "Vergi güvendir" ve çocuklarda vergi bilincini geliştirmek ve benimsetmek amacıyla "Vergilerle geleceği renklendiriyoruz" konulu temalar işleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 36. Vergi Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şimşek'in katılımıyla, Bakanlık merkez teşkilatında Vergi Haftası açılış programı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan jüri tarafından değerlendirilen eserleriyle dereceye giren öğrenciler, Bakan Şimşek tarafından tebrik edilerek hediyeleri verildi.

Şimşek programda ayrıca meslekte 35. yılını doldurmuş personele teşekkür belgesi verdi ve tebrik etti.

"DOĞRU BEYAN ÖNEMLİ"

Şimşek, mükelleflerin gelecek beyan döneminde doğru beyanda bulunmalarına dikkati çekerek, uyum maliyetlerinin daha düşük olduğunu hatırlattı.

Şimşek, vergi gelirlerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

Vergi adaletinin sağlanması için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak ve kayıt dışılıkla mücadeleye tavizsiz devam edilecek. Vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan ve kayıt dışılıkla mücadelede destek veren toplumun tüm kesimlerine, mükelleflerimize, meslek mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.