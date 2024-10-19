Mehmet Şimşek, Batman'da festivale ve üzüm hasadına katıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gercüş Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen "Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali"nin açılışını, cevizli sucuk keserek gerçekleştirdi, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Bağlarbaşı Mahallesindeki festival alanında yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen Şimşek, ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı, ürünleri tattı.

ÜZÜM HASADINA KATILDI

Şimşek, festivalin ardından ilçe girişinde bulunan bir üzüm bahçesine geçerek, üzüm hasadı etkinliğine katıldı.