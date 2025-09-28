Mehmet Şimşek: Batman’ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Batman’da, valiliği ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Şimşek, daha sonra yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın açılışına katıldı.

Törenin ardından Bakan Şimşek, Togg’un T10x modeli aracıyla açılışı yapılan yolda araç kullandı.

"BATMAN BÜYÜKŞEHİR OLACAK"

Burada konuşan Bakan Şimşek, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

Batman’ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak. Büyükşehir demek; büyümek demek, gelişmek demek. Şu anda inşa halinde ve planlama evresinde, birçok organize sanayi bölgesi var. Dolayısıyla ilimizin kent merkezi çok hızlı bir şekilde gelişiyor, kalkınıyor.

YOL HAKKINDA DA KONUŞTU