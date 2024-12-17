Mehmet Şimşek: Bugüne kadar Maliye Bakanı asla vergi silmemiştir, silemez

AA

Bütçe maratonunda sona doğru geliniyor.

Kasım ayında başlayan süreç, bakanlıkların TBMM'de bütçelerini onaylatması aşamasında.

Bu amaç doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Emekli maaşından enflasyondaki düşüşe kadar geniş bir perspektifte açıklamalar yapan Bakan Mehmet Şimşek, kürsüden birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladığını belirtti.

2023 yılının ikinci yarısından bu yana uyguladıkları Orta Vadeli Program (OVP) sayesinde önemli kazanımların olduğunu belirten Şimşek, öncelikle makrofinansal istikrarı güçlendirdiklerini aktırdı.

"EKONOMİDE YENİDEN DENGELENME BAŞLADI"

Ekonomide yeniden dengelenmeyi sağladıklarını ve şoklara karşı dayanıklılığın artırıldığını dile getiren Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 5,5'ten yüzde 1'in altına inmiş olmasının değerli olduğunu söyledi.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Bakan Şimşek, büyük şirketlerden alacakların tamamının takip edildiğini, tahsilatı için Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki herkesin seferber olduğunu söyledi.

"BUGÜNE KADAR MALİYE BAKANI ASLA VERGİ SİLMEMİŞTİR, SİLEMEZ"

Hazine ve Maliye Bakanı'nın vergi alacaklarından vazgeçme yetkisinin olmadığını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

Bugüne kadar Maliye Bakanı asla vergi silmemiştir, silemez. Vergi alacaklarından vazgeçmek, sadece ve sadece yüce Meclis'in yetkisinde olan bir husustur. Kesinleşmiş, tahakkuk etmiş vergi alacaklarından bir bakan tarafından hatta cumhurbaşkanı tarafından vazgeçilmesi asla ve asla söz konusu olamaz.

TBMM GENEL KURULUNDA, HARARETLİ ANLAR

Şimşek, muhalefet milletvekillerinin laf atması üzerine, "Soru soruyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Soruya cevap vereceğim. Nezaket diye bir şey var mı?" şeklinde tepki gösterdi.

Bazı DEM Parti milletvekillerinin "yalan söylediğini" iddia etmesine karşılık Şimşek, "Siz yalan atıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda tartışma yaşanması üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi.

"YASA DIŞI BAHİSTE 2 MİLYAR LİRAYI AŞKIN İŞLEM ENGELLENDİ"

Aranın ardından konuşmasına devam eden Şimşek, yasa dışı bahse yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

MASAK başta olmak üzere Bakanlığımızın ilgili birimleri, adli makamlarımız ve kolluk birimlerimizle işbirliği içerisinde ciddi çalışma yapıyor. 2023'ten bu yana tam 17 bin 304 kişiyi konu eden analiz çalışmaları yapılmış, adli makamlar ve kolluk birimleriyle düzenli şekilde paylaşılmıştır. Bu çerçevede 2 milyar lirayı aşkın işlemin gerçekleştirilmesi Bakanlığımızın kararlarıyla engellenmiştir. Milli Piyango, 2023 yılında 168 bin 30 ve bu yılın ilk 11 ayında yaklaşık 222 bin 554 site için BTK'ye ihbarda bulunmuş, bu sitelere erişim engelinin getirilmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla yasa dışı bahisle mücadele konusunda bütün birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır."

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA YATIRIMLAR

Bazı milletvekillerinin kalkınmada bölgeler arası farklılık olduğunu iddia ettiğini aktaran Şimşek, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yatırımları anlattı. Şimşek, 2003-2024 döneminde DAP ve GAP bölgelerindeki büyümenin genel büyümenin üzerinde olduğunu belirtti. Söz konusu dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kamunun sabit fiyatlarla 1,1 trilyon lira, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1 trilyon 40 milyar lira yatırım yaptığını anlatan Şimşek, bu bölgelerde organize sanayi bölgelerinin kurulduğunu dile getirdi.

"BÖLGESEL KALKINMIŞLIK FARKLARINI GİDERMEK HEDEFLERİMİZDEN"

Mehmet Şimşek, "Bu bölgelere en büyük teşviki veriyoruz. Bu bölgelerde yeterli düzeyde özel sektör yatırımı yoksa o zaman bizim sorunu terörde aramamız gerekiyor. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bölgesel kalkınmışlık farklarını gidermek bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi." diye konuştu.

MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILMASI KONUSUNDA AÇIKLAMA

Mücbir sebep halinin bir yıla kadar uzatılması konusunda Bakanlığına yetki verilmesine yönelik düzenlemeye işaret eden Şimşek, "Mücbir sebep hiçbir zaman durmadı. Sadece etkilendiğini ispat etmeyenlere yönelik süre doldu. Biz ona ilişkin bir yasal düzenleme geldiğinde bütün boyutlarıyla değerlendireceğiz. Gereken desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.