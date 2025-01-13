Mehmet Şimşek: Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altında

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin bugün açıkladığı kasım ayı ödemeler dengesi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." diyen, Bakan Şimşek'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"11 AYDA CARİ AÇIK 5,6 MİLYAR DOLAR"

Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı.

"DIŞ FİNANSA ERİŞİM ARTTI"

Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttı. Son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleşti.

"HEDEFLERDEN ÇOK DAHA OLUMLU GERÇEKLEŞTİ"

Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz.

"AVRUPA'DAKİ ZAYIF TALEP ETKİLEYEBİLİR"

Şimşek, "Avrupa Birliği’ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen Euro/Dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. " diyerek de gelişebilecek olumsuz seyre dair bir uyarıda bulundu.