Mehmet Şimşek: CDS risk primimiz 250 baz puanın altında

Haber Merkezi

Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir ekonomi yönetimi önemli adımlar atarken, bu adımlar meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

Buna göre, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler yaparken, izlenilen politikalar çerçevesinde makroekonomik veriler de olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

PİYALAR EKONOMİ PROGRAMINA GÜVENİYOR

Özellikle ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor.

Söz konusu gelişmeler yabancı ilgisinin Türk lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i haftanın son işlem gününde 249,8'e indi.

Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor.

ŞİMŞEK VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Kritik öneme sahip verilerin ardından sürecin başındaki isimden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

"DIŞ FİNANSMAN MALİYETİ DÜŞÜYOR"

Şimşek, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir" dedi.

"EKONOMİ PROGRAMININ EN SOMUT GÖSTERGELERİNDEN BİRİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek şunları kaydetti:

"CDS risk primimiz 250 baz puanın altında. 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.

2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan.

İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."