Mehmet Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracının tamamlandığını ve bu işlemleri yatırımcının güvenini gösterdiğini bildirdi.

Haber Merkezi

Türkiye'nin dış borç stokunun ortalama vadesi artarken, itfa profili daha dengeli hale geldi.

ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamlandı.

ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi.

İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi yapıldı.

Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden "Dış finansmanda iki başarılı işlem!" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD DOLARI CİNSİNDEN 10 YIL VADELİ 3,5 MİLYAR DOLARLIK TAHVİL İHRACI TAMAMLANDI"

ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi.

"1,9 MİLYAR DOLAR ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 2035 YILINA ÖTELENDİ"

İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık. Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILAR PROGRAMIMIZA GÜVENİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDi"

Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi. Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi.

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