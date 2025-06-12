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Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de katıldığı programda, Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayarak önemli mesajlar verdi.

Şimşek, Türkiye'nin uluslararası alanda yatırımları çekmeye devam ettiğini belirterek yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümle küresel trendlerin de takip edildiğini belirtti.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Bakan Şimşek, "Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek. Enflasyon 20’li rakamlara inecek." diyerek şu bilgileri aktardı:

Program genel anlamda öngördüğüm çerçevede sonuç veriyor. Programın temel hedefi enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indirmek. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek. Diğer hedefimiz sürdürülebilir cari açık; orada da arzuladığımız sonucu aldık. Cari açık uzun bir süredir milli gelire oran olarak yüzde 1'in altında. Bütçe açığı nispeten yüksek seyrediyor ama deprem yaralarını başarılı bir şekilde sarıyoruz. Bütçe açığında da düşüş var. 2024'te 4,9 olan bütçe açığını bu sene ciddi bir şekilde aşağı çekme programı uyguluyoruz. Kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz.

ENFLASYON 20'Lİ RAKAMLARA İNECEK

Son bir yıla baktığımızda dezenflasyon programı uygulanıyor. Son bir yılda enflasyonda 40 puanlık bir düşüş var. Mal enflasyonu mayıs itibarıyla yüzde 28,7 düştü. Temel mallar burada yüzde 20'ye düştü. Enflasyonu yüksek kılan ana faktörlerden biri hizmetlerdir. Kirayı bir kenara bırakırsak, hizmet enflasyonu yüzde 97'den 43'e düştü.

Yüzde 25 limitini kaldırdıktan sonra kısa bir süre artış oldu; bu da enflasyonu yukarı çekti. Temel dinamiğe baktığımızda enflasyon yüzde 30'un altında.

Son 4 yılın da en düşük enflasyonundayız. Düşmeye de devam edecek çünkü finansal koşullar sıkı kalacak, destekleyici maliye ve gelirler politikası devam edecek. Kamunun belirlediği fiyatlarda biz hedef enflasyonu gözeteceğiz. Emtia fiyatları düşük seyrediyor. Arz yönlü tedbirler alıyoruz.

"REFAH ARTIŞI 2026'DE HİSSEDİLECEK"

Enflasyon bu sene 20'li rakamlarda bitecek. 2026'da refah artışı daha fazla hissedilecek, fiyatlar çok daha yavaş artacak.

"KKM UYGULAMASINA YAKINDA SON VERECEĞİZ"

Ağustos 2023'te KKM zirveyi buldu, 144 milyar civarına çıktı; bugün 15 milyar doların altına inmiş durumda. Bunu piyasayı bozmadan başardık. Yakında da muhtemelen bu uygulamaya son vereceğiz.

"NET REZERV BİRİKİMİ 90 MİLYAR DOLAR ARTTI"

Diğer önemli konu, ülkede rezerv birikimi sağlamaktı. Rezerv gelirlerine baktığımızda, nette 90 milyar dolar artış var. Brütte de 55-60 milyar dolarlık bir artış var.

"CARİ AÇIK AZALDI"

Program, öngörüldüğü çerçevede sonuç veriyor; enflasyon düşüyor, bütçe açığı azalıyor, cari açık azaldı ve sürdürülebilir noktada birtakım riskleri azalttık, ekonominin direncini artırdık.

"TÜRKİYE'NİN BÜNYESİ GÜÇLÜ"

Bu program, mart-nisan başında yaşanan başlangıçta iç kaynakları, sonrasında dış kaynaklı iki büyük şoku atlattı. İki büyük şoku üst üste atlatan bir program, Türkiye'nin bünyesini güçlendirmiş anlamına gelir.

"PROGRAMA GÜVEN DEVAM EDİYOR"

Temelde programa olan güven devam ediyor. Brüt rezerv 170 milyar doların üzerinden 140 milyar doların altına kadar indi. Rezerv önemli ölçüde geri geldi.

Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı önemli ölçüde azaldı.

RİSK PRİMİ DÜŞTÜ

2023 Mayıs sonundan bugüne Türkiye'nin risk priminde 410 baz puanlık bir düşüş var. O dönemde gelişmekte olan ülkelerde 40 baz puan düşüş yaşanmış. Türkiye, gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat daha iyi bir performans göstermiş.

"REZERV KONUSUNDA KAYGIMIZ YOK"

Türkiye'de 2003-2023 yıllarında uzun vadeli rezerv ortalaması 0,9 iken, Mayıs 2023'de 0,7'ye düştü. Mayıs sonunda 0,97'deyiz. Rezerv yeterliliği noktasında kaygımız yok.

"2026 İTİBARIYLA REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK"

Reel sektör bazı avantajlar istiyor. Kalıcı şekilde, makul finansmana erişimin tek yolu enflasyonu düşürmek. 2026 itibarıyla reel sektörün finansmana erişimi de kolaylaşacak, önündeki belirsizlikler azalacak.



Reformları uygulamaya koymak kolay, sonuç almak zaman gerektiriyor. Enerjide dönüşüm önemli bir reform alanıdır. Enerjide dönüşümü biz başarıyoruz. Dijital dönüşüm, bu sene 5G'den büyük veri merkezlerine kadar çok önemli gelişmeler var. Yapısal dönüşümün de yavaş yavaş meyvelerini alacağız.

"AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME"

Bizim amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme, vatandaşımızın refahını artırmak. Bunun için fiyat istikrarını sağlamanız lazım, cari açığı düşürmeniz, bütçe disiplinini sağlamanız, makro finansal risk unsularını azaltmanız lazım.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörün Türkiye'ye maliyeti 1,8 trilyon dolar olarak ölçüldü. Terörsüz Türkiye demek, kardeşliğimizin pekiştiği bir Türkiye demek.



Doğu ve Güneydoğu'da yatırımın artmamasının nedeni terördür. Bu bölgeler, terörsüz Türkiye ile yeni büyüme motoru haline gelecek.



Terörsüz Türkiye demek, komşularımızla bölgesel entegrasyonun açılması demek.

Bölgemizde barış huzur artışı olursa en çok biz faydalanırız.

Terörsüz Türkiye ile Türkiye'nin risk primi düşecek."

Terörle mücadele bir takım fedakarlıklar getirdi. Bunu çok önemsiyoruz. Yatırımcılar bu konuyu yavaş yavaş anlamaya başlayacak. Ülkenin risk primi olması gerekenin çok üzerinde. Süreç anlaşıldıkça bu düşecek.

REEL SEKTÖRE DESTEK

Özel sektörün finansman sorununu çözmenin tek yolu, enflasyonu aşağı çekmektir.



Reel sektöre çok güçlü destek veriyoruz. Hepsinin amacı üretimi ve istihdamı artmak. Bütçe üzerinden 2 trilyonluk kaynak veriyoruz, bütçe açığı kadar bir rakam bu. Bazı sıkıntılar olduğunun da farkındayız.



Çin gibi ülkeler yükseliş kaydederken, ABD, Japonya gibi ülkeler düşüş yaşadı. Katma değeri, kâr marjı düşük alanlar zorluyor.



Tekstil, hazır giyim, mobilya gibi sektörlere destek veriyoruz. Esnafın ödediği her 100 liralık faizin 50 lirasını devlet ödüyor, çiftçinin yüzde 70'ini, ihracatçıya da yarı yarıya faiz uygulanıyor. Reel sektöre destek çok ciddi boyutta.

KOBİLERE KGF DESTEKLİ KREDİ

Bazı sıkıntıların farkındayız. KOBİ'lere destek veriyoruz. İhracatçı KOBİ'lere mayısta 50 milyarlık KGF desteğiyle kaynak sağladık ve imalatçı kredilerine 30 milyar liralık kredi paketi açıkladık.

Mehmet Şimşek'in açıklamalarında diğer öne çıkan konular:

-Perakendeciler etiketleri artık 3 ayda bir değiştiriyor.

-Öğrencilerin yüzde 2'si özel okula gidiyor, onlar da olmasa enflasyon yüzde 30 olurdu.

-Uluslararası sermaye geri geldi. Kısa vadeli ve spekülatif girişleri kısıtlayan bir adım attık.

-Satın alma gücünün yükseldiği bir döneme girdik. Vatandaşımızın alım gücü artacak. Elde ettiği kazancın bir anlamı olacak.