Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ait piyasa katılımcıları anketini değerlendirdi.
Konuşmalarında sık sık enflasyon beklentilerinin iyileşmeye önem verdiklerini vurgulayan Mehmet Şimşek, bugün de sosyal medya hesabı üzerinden enflasyon beklentilerinin gerilediğine vurgu yaparak, şu ifadeleri paylaştı:
Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı.
"KÜRESEL VE YURT İÇİ GELİŞMELERİN ETKİSİ GEÇİCİ"
Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz.
"FİNANSAL KOŞULLAR ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ DESTEKLİYOR"
Bakan Mehmet Şimşek, paylaşımında ayrıca "Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor." şeklinde bilgi verdi.
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