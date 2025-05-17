Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ait piyasa katılımcıları anketini değerlendirdi.

Konuşmalarında sık sık enflasyon beklentilerinin iyileşmeye önem verdiklerini vurgulayan Mehmet Şimşek, bugün de sosyal medya hesabı üzerinden enflasyon beklentilerinin gerilediğine vurgu yaparak, şu ifadeleri paylaştı:

Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı.