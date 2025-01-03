Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu oranların üzerinde etkili olacak aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi..

Enflasyon rakamlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi.

"GEÇİM SIKINTISINI ÇÖZMEK EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

Sosyal medya hesabından grafikler paylaşan Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.



Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü.