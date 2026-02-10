Mehmet Şimşek, 'Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nın sonuçlarını paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılmıştı.

Mehmet Şimşek, IMF tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nın (ACEME) ardından, konferanstan çıkarılacak temel sonuçları değerlendirdi.

KONFERANSIN İLK GÜNÜNDE YUVARLAK MASA TOPLANTISI YAPTI

Konferansın ilk gününde "Borç Kırılganlıkları Yuvarlak Masa Toplantısı" başlıklı oturuma katılan Şimşek, burada ikili temaslarda bulundu.

Şimşek, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Sherard Cowper-Coles, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde ile bir araya geldi. Şimşek, Pakistan, Nijerya, Katar ve Suudi Arabistan'ın maliye bakanlarıyla kısa görüşmeler de gerçekleştirdi.

İKİNCİ GÜNDE PANELİST OLDU

Bakan Şimşek konferansın ikinci gününde ise "Yükselen Piyasalar İçin Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı kapanış oturumunda panelist olarak yer aldı.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KONFERANSI"NIN SONUÇLARI:

Konferansın bitiminin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, konferanstan çıkarılacak temel sonuçları şu şekilde sıraladı:

Gelişmekte olan piyasalar, küresel GSYİH'nin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturmakta ve küresel büyümenin yüzde 70'inden fazlasını yönlendirmektedir. Günümüzün zorlukları artık döngüsel değil. Ticaretin parçalanması, borç ödeme baskıları ve zayıf büyüme yapısal sorunlardır.

Fiyat istikrarı büyümenin önünde bir engel değil; sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Kurumlar planlardan daha önemlidir. Güvenilirlik duyurulardan değil, uygulamadan gelir.

"ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ"

Mesajında, "Parçalanmış bir dünyada, uluslararası iş birliği her zamankinden daha önemlidir. Özel sektör öncülüğünde büyüme kilit önem taşıyor." diyen Mehmet Şimşek'in konferansa ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Bürokrasiyi azaltmak, sermaye piyasalarını derinleştirmek ve yönetişimi güçlendirmek gerekiyor.

Bölgesel entegrasyon, küresel ticaretin parçalanmasını telafi etmeye yardımcı olabilir. Bağlantıya yapılan yatırımlar karşılığını verir.

Gelişmekte olan ülkelerde borç kırılganlığı artıyor. Borç yeniden yapılandırmalarında hız, koordinasyon ve öngörülebilirlik önem taşıyor.

Yapay zekâ destekli verimlilik artışları umut verici ancak otomatik değil; beceriler ve yaygınlaşma kritik önem taşıyor.