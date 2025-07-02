Mehmet Şimşek: İhracat dirençli yapısını koruyor

Bugün haziran ayına ait dış ticaret verileri yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmeleri değerlendirerek küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracatın dirençli yapısının koruduğunu bildirdi.

Mehmet Şimşek, değerlendirmesinde, "Küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracat, dirençli yapısını koruyor. Cari açık, öngörülerimiz doğrultusunda gerçekleşirken sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

RİSK PRİMİ DÜŞTÜ

Mehmet Şimşek, nisanda 381 baz puana kadar yükselen risk priminin (CDS) haziran sonu itibarıyla 283 baz puana gerilediğini aktararak şunları kaydetti:

İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 49'dan yüzde 40'ın altına indi. CDS ve borçlanma maliyetlerindeki düşüş, kararlı ve sabırlı duruşumuzun olumlu sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.