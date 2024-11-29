Mehmet Şimşek: İlk üç çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2024 yılı üçüncü çeyrek GSYH büyümesine ilişkin değerlendirmesini yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değerlendirmesinde, toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edileceğini şöyle aktardı:

Türkiye ekonomisi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Böylece ilk üç çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2 gerçekleşti. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı.

Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor.

Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net diş talep ise 1,9 puan katkı verdi.

"İSTİHDAM ARTTI"

İş gücü piyasasındaki görünüm dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1 milyon kişi artarken, işsizlik oranı 0,5 puan gerileyerek yüzde 8,7 gerçekleşti.

"MALİ DİSİPLİN GÜÇLENİYOR"

"Enflasyondaki düşüş, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ve küresel finansal koşullarla 2025'in 2. yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullanan Şimşek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızla önemli kazanımlar sağladık. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon 26,9 puan azaldı. Mali disiplin güçleniyor. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı üçüncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 0,8'e geriledi. Türk Lirasına artan güven ve dış kaynak girişiyle önemli ölçüde rezerv birikimi sağlandı. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu ülkemizin kredi notunu bu yıl iki kademe yükseltti.

"BÜYÜME, ÖNGÖRÜLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ILIMLI SEYREDİYOR"

Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz.