Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri hedeflerden daha olumlu seyrediyor

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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de işsizlik oranının eylülde yüzde 8,6 olarak kaydedildiğini belirtti.

Yayınlanan bilgilere göre bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı işsizlik verileriyle ilgili şu ifadeleri paylaştı:

İş gücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti. Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa’nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu.

"ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACAT ARTACAK"