Haber Merkezi

tv100 programına katılan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, Erdoğan Aktaş ve Cansu Canan Özgen’in sunduğu Özel Röportaj programına konuk oldu.

Burada ekonomi başlıklarına yönelik açıklamalarda bulunan Şimşek, vergi konusuna da değindi.

Açıklamalarında kayıt dışılıkla mücadeleye dikkat çeken Şimşek, "2025 yılında kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını buradan duyurmak istiyorum." ifadesinde bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2025'TE KAPISINI ÇALMAYACAĞIMIZ HİÇBİR MÜKELLEFİN OLMAYACAĞINI İLAN ETMEK İSTİYORUM"

Kayıt dışılık Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Sadece bu bir gelir kaybı meselesi değil. Türkiye'de vergi oranlarını artırmaktansa artık tamamen kayıt dışı çalışan işletmeleri kayıt altına alarak bütçe açığını azaltmak istiyoruz. 2025'te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ilan etmek istiyorum. Bu dönemin en önemli özelliği sürekli sahada olacağız. Denetimlerimizi ölçek gözetmeksizin gerçekleştiriyoruz.

"1.2 MİLYON DENETİM UYGULAMASI YAPTIK"

2024'te başladık buna. 1.2 milyon denetim uygulaması yaptık. Sonuç da almaya başladık. Bu yıl bunu katlamak istiyoruz. Özellikle Maliye'de bazı birimleri kapatıp oradaki elemanlarımızı kurslara tabi tutup sahada kullanacağız. Tüm OSB'lerin, hallerin, sanayilerin giriş çıkışlarına çadır kuracağız tabiri caizse. Her sektörde istisnasız kayıt dışılık görüyoruz.

"KANUNA GÖRE DEĞİŞİK GÜNLERDE AYLARDA YILDA 12 KEZ FARKLI MÜESSESELERE GİDİP HASILAT TESPİTİ YAPACAĞIZ"