Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'te yatırım temasları kuracak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in, Katar ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan Şimşek, bu iki ülkede yatırımdan sorumlu bakanlarla görüşecek ve ayrıca yatırımcılarla da buluşacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türk ekonomi yönetimi yatırım olanaklarını artırmak için uluslararası temaslar kurmaya ve ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

Körfez ülkeleriyle daha önce kurulan ticaret ve yatırım ilişkilerini perçinleştirmek için bu kez de Katar ve Kuveyt'te üst düzey temaslar kurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Mehmet Şimşek programı kapsamında bugün Katar'da temaslarda bulunacak.

KATAR DOHA'DA TEMASLAR KURACAK

Bakan Şimşek, ilk olarak başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

Ardından Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile görüşmesi beklenen Şimşek, ayrıca "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla buluşacak.

KUVEYT'TE YATIRIMDAN SORUMLU BAKANLA GÖRÜŞECEK

Şimşek, Doha temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek. Burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam'ın yanı sıra Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir araya gelecek.



Bakan Şimşek, Kuveyt'te gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısının ardından tekrar Türkiye'ye dönecek.

"GİTMEDİK YER BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Şimşek, yatırımcı ziyaretleri konusunda daha önce sıcak para için gidilmedik ülke bırakılmayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulunmuştu:

Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Gitmedik yer bırakmayacağız, çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)