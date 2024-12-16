Mehmet Şimşek: Kazançları ile vergi beyanlarında tutarsızlık bulunan işletmeleri denetliyoruz

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Maliyet artmadığı halde fiyat artışı yapanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından incelemeye alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kartelleşerek fiyat artıran ve elde ettiği kârı düşük göstererek vergi kaçıranların merceğe alındığını şu ifadelerle bilirtti:

Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz.



Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz.

SEKTÖR ORTALAMASININ ÜZERİNDE ARTIŞ YAPANLAR

Vergi Denetim Kurulu, kapsamda, fiyatların arttığı dönemde sektör ortalamalarının üzerinde artış yapan ancak bunu vergiye tabi kazançlarına yansıtmayan, fiyat gerilemeleri yaşanırken yüksek tutma noktasında direnç gösteren ve bulunduğu sektör itibarıyla kartelleşme eğiliminde olan işletmelere yönelik kapsamlı bir araştırma yapıyor.

GERİYE DÖNÜK İNCELEME

Başkanlığın Risk Analiz Merkezince yürütülen çalışmalarda, geriye dönük 5 yıllık süre için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan, bilanço ve gelir tablosu ortalamaları çıkarıldı ve sektörel karlılık trendleri tespit edildi.

KÂRINI DÜŞÜK GÖSTERENLER BELİRLENİYOR

Kâr marjını sektör ortalamalarının üzerinde artırırken bunu beyan edilen mali kâra yansıtmayan mükellefler tek tek belirleniyor. Ayrıca sektör eğilimlerinin dışında beyan ve mali tablo rakamlarına sahip mükellefler de riskli olarak değerlendiriliyor.

Riskli görülen ve sektör ortalamalarının altında satış kârlılığıyla çalışan mükellefler de kayıt dışılık yönüyle ele alınıyor.

SEKTÖR KÂRLARI BANKALAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan analizlerde, her sektörün yarattığı parasal büyüklükler banka ve ödeme kuruluşları üzerinden alınan verilerle tahlil ediliyor.

İncelemeler kapsamında, firmaların katma değer vergisi matrahları, alış-satış ile e-fatura bilgileri de analiz ediliyor.

ÜRÜNLERİN YURT DIŞI FİYATINA BAKILIYOR

Yurt dışı fiyatları ülke içindeki fiyatların oldukça altında kalan, bu durum alış bedeli, gümrük, depolama, nakliye ve vergi maliyetleri itibarıyla açıklanabilecek düzeyin çok üzerinde olan ürünler de saptanıyor.

"FİYAT ÜZERİNDE HAKİMİYETİ VAR MI" DİYE BAKILIYOR

Bu ürünleri satan firmaların, sektördeki ticaretin önemli bir kısmına sahip olmak ya da diğer mükelleflerle kartelleşmeye yakın iş ilişkileri kurmak suretiyle fiyatlar üzerinde hakim rolde bulunup bulunmadığı da belirlenecek.

Elde edilecek inceleme sonuçları, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu gibi ilgili diğer kamu kuruluşlarına da iletilecek.