Mehmet Şimşek: Kıdem tazminatı tavanı netleşti

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Memur ve sözleşmeli memur maaşlarına gelen zam oranı ve kıdem tazminatına ilişkin Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandı.

Bu kararı resmileştiren genelgeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı.

Bakan Şimşek'in yayımladığı genelgeye göre; memur ve memur emeklilerine verilecek zam, sözleşmeli personel tavan ücret tutarları, kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı ile 3628 sayılı kanun kapsamında mal bildirimine esas Genel İdare Hizmetleri Sınıfı birinci derece birinci kademesinde yer alan Şube Müdürüne ödenen net aylık tutarı ilan edildi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NETLEŞTİ

Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile kıdem tazminatı tavanı da kesinlik kazandı. Genelgede kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendiği yer aldı.

ORTALAMA ÜCRET SINIRI

Ortalama ücret toplamı üst sınırı da 100 bin 850,38 TL'ye yükseltidi ve personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde yüzde 11,54 oranında artırıldı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MAAŞ ALT VE ÜST SINIRI

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 55 bin 419,70 TL'ye yükseltildi. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 49 bin 405,42 TL'ye çıkartıldı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TAVAN ÜCRETİ KATSAYILARI

Mahalli İdareler sözleşmeli personel tavan ücretleri genelgesinde şu ifadeler yer aldı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,012556) memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (15,848415), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,321115) olarak belirlenmiştir.

UNVANLAR / DERECE / NET GÖREV AYLIĞI / 2024 Temmuz-Aralık / 2025 Ocak-Haziran

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4

59 bin 467 TL / 66 bin 358 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1

40 bin 817 TL / 45 bin 555 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

52 bin 568 TL / 58 bin 663 TL

ÖĞRETMEN 1/4

47 bin 433 TL / 52 bin 935 TL

BAŞKOMİSER 3/1

57 bin 784 TL / 64 bin 481 TL

POLİS MEMURU 8/1

52 bin 816 TL / 58 bin 938 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

97 bin 836 TL / 109 bin 154 TL

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1

47 bin 909 TL / 53 bin 465 TL

MÜHENDİS 1/4

60 bin 663 TL / 67 bin 691 TL

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1

42 bin 313 TL / 47 bin 224 TL

PROFESÖR 1/4

86 bin 378 TL / 96 bin 374 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

57 bin 243 TL / 63 bin 877 TL

VAİZ 1/4

49 bin 582 TL / 55 bin 332 TL

AVUKAT 1/4

57 bin 28 TL / 63 bin 637 TL