Mehmet Şimşek: KKM'den çıkış sürüyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün haftalık bülten yayımladı.

Buna göre Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 21 milyar 505 milyon lira azalarak 706 milyar 586 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,28'i oldu.

"KKM’DEN ÇIKIŞ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün BBD'nın açıkladığı verilere istinaden "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL’ye geriledi. KKM’nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu." açıklamasında bulundu.