Mehmet Şimşek, KKTC'de resmi görüşmeler gerçekleştirecek

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunacak.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya giden Mehmet Şimşek, bugün Lefkoşa'da resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

RESMİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek Şimşek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile de görüşecek.

DETAYLI SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katılacak Şimşek'in, burada detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Şimşek, temaslarının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.