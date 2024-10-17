Mehmet Şimşek: Küresel ekonomide zorluklar var ama fırsatlar da var

Haber Merkezi

Türkiye, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet ve iş dünyası temsilcileri, İslami finans, fintek, sermaye piyasaları, enerji, sanayi, savunma, teknoloji, gıda ve inşaat sektörlerindeki fırsatları, 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda ele alınıyor.

Forumda, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki yatırım, bankacılık, İslami finans, fintek, sermaye piyasaları, dış ticaret, enerji, sanayi, teknoloji ve inşaat alanlarındaki iş birliği fırsatları görüşüldü.

15. Türk-Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK, KATILIMCILARA SORULAR YÖNETTİ

Bakan Şimşek, küresel ekonomilerin geldiği noktayı aktardığı bir paneli yöneterek, 4 panaliste "Riskler ışığında sizin ülkeniz nasıl önlemler alıyor?", "Türkiye-Arap dünyasının ilişkilerini daha iyi nasıl geliştirebiliriz, kuvvetlendirebiliriz?" ve "Ülkelerinize neden yatırım yapılır, sizi eşsiz kılar nedir, ne tür avantajlarınız var?" diye sordu.

"NÜFUSLARIN YAŞLANMASI BİR TEHDİT"

Şimşek yönettiği panelin başında şu bilgileri aktardı:

Dünyada nüfuslar giderek yaşlanıyor. Bu da küresel ısınma, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş olan düzene tehdit oluşturuyor. Son dönemde alınan tedbirlerle küresel enflasyon azalmakta. Enflasyon düşüşe geçti ama para politikaları yavaşlaşmakta. Bildiğimiz bir şey var o da önümüzdeki ay küresel ticaret aynı şekilde devam edecek. Zorluklar var ama fırsatlar da var.

TÜRKİYE-ARAP DÜNYASI İŞ BİRLİKLERİ

Panele katılan Arap Dünyası yetkilileri de sorular karşısında ülkeleri ile Türkiye arasında ortak kültürden kaynaklanan ilişkilerin giderek artığını ve inşaat, turizm, güvenlik alanlarında güçlü iş birliklerinin geliştirildiğine dair bilgiler verdi.

Toplantıya; Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet, iş dünyası ve finans sektörü temsilcileri katıldı.

22,9 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HACMİ

Türkiye, foruma katılacak Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ve Tunus ile 2023 yılı itibarıyla 22 milyar 928 milyon 505 bin 600 dolarlık dış ticarete imza attı. Türkiye bu dönemde Mısır dışında diğer ülkelere olan ticaretinde fazla verdi. Türkiye, bu dönemde Irak'la 11,7 milyar dolarlık ticaret yaparken, bu ülkeyi 6,1 milyar dolarla Mısır, 3 milyar dolarla Libya, 1,4 milyar dolarla Tunus ve 655 milyon dolarla Kuveyt izledi.