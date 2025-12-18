Mehmet Şimşek: Küresel ekonomideki en büyük sorun ticari korumacılık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da düzenlenen “Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı”nda konuşarak, “Küresel ekonomide karşı karşıya olduğumuz sorunların en başında ‘ticarette korumacılık’ geliyor.” dedi.

Batman Üniversitesi tarafından düzenlenen özel program kapsamında memleketi Batman’a giden Mehmet Şimşek, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye başlıklı bir konferans verdi.

Şimşek, programda ulusal ve küresel ölçekte yaşanan son ekonomik gelişmeleri ve konjonktürel değişimleri ele aldı; Türkiye’nin küresel ölçekteki mevcut konumunu ve geleceğe yönelik yapısal reformlara dayalı ekonomik perspektiflerini katılımcılarla paylaştı.

"TİCARİ KORUMACILIK EN BÜYÜK KÜRESEL SORUN"

Mehmet Şimşek, konferansta şu açıklamalarda bulundu:

Küresel ekonomide karşı karşıya olduğumuz en önemli ekonomik sorunların başında ticarette korumacılık geliyor. Yani ülkeler, giderek daha çok gümrük duvarlarını ayrıca tarife dışı diye tabir edeceğimiz tedbirleri devreye alıp, açık ekonomiler olmaktan çok ‘biz başkasına bir şeyler satalım ama çok bir şey vermesinler’. Biz buna korunmacılık diyoruz.

KÜRESEL BORÇLULUK ARTTI

Dünya son 20-25 yılda büyük borçlara sahne oldu. Gerçekten küresel borçluluk arttı. Dünü nüfusu da hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Bunun tabii ki beraberinde getirdiği fırsatlar ve sorunlar var.

DÖNÜŞTÜRÜCÜ AMA YIKICI YENİLİKLER

Yapay zeka gibi, rapor ve otonom sistemler gibi bir taraftan dönüştürücü ama bir o kadar da yıkıcı teknolojilerin hızla yaygınlaşacağı bir dönemin eşiğindeyiz. İklim değişikliği artık teorik bir tartışmanın ötesinde bir gerçeklik. Onun etkilerine, onun yarattığı fırsatlara bakacağız.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Dünyamız aynı zamanda ciddi jeopolitik gerilimler ve maalesef de çatışmalara sahne oluyor bu dönemde.



