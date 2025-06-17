Mehmet Şimşek: Nisan ayında yıllık cari açık 39,3 milyar dolar azaldı

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari denge verisiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, nisan ayına ait yıllık cari açığın, 39,3 milyar dolar azaldığını duyurdu.

"HİZMET İHRACATINDA GÜÇLÜ PERFORMANSIMIZ CARİ DENGEYİ DESTEKLİYOR"

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Nisan ayında yıllık cari açık öngörülerimiz doğrultusunda artış gösterse de programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldı. Altın ve enerji hariç yıllık cari fazla ise 49,5 milyar dolar oldu. Küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansımız cari dengeyi destekliyor.

"KALICI REFAH ARTIŞI İÇİN SAĞLAM BİR ZEMİN OLUŞTURUYORUZ"