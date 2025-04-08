Mehmet Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Financial Times'a konuşarak, ABD'nin açıkladığı gümrük vergisini değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tarife karmaşasında fırsat gördüğünü söyledi.

Mehmet Şimşek, daha ucuz petrolün geçen ay yaşanan satış dalgasının ardından döviz rezervlerinin yeniden oluşturulmasına ve enflasyonun hafifletilmesine yardımcı olabileceğini savundu.

"PETROL FİYATLARININ DÜŞÜŞÜ CARİ AÇIĞI DARALTACAK"

Bakan Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji ithalatçısı Türkiye'nin cari açığını daraltacağını ve böylece yaklaşık 18 ay önce başlattığı makroekonomik reformların yakından izlenen bir ölçütü olan uluslararası rezervlerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olacağını öngördü.

TÜRKİYE, ABD'NİN GÜMRÜK VERGİLERİNDEN İZOLE

ABD'nin gümrük vergileri konusunda Şimşek, Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ekonomisinin, ticaretinin yüzde 80'i AB ile gümrük birliği gibi serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle ya da Orta Doğu'daki "dost komşularla" olduğu için nispeten izole olduğunu savundu.

Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ekonomisinin, ticaretinin yüzde 80'inin AB ile gümrük birliği gibi serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle ya da Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki "dost komşularla" olması nedeniyle nispeten yalıtılmış olduğunu belirtti.

"YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ NİSPETEN YAPICI"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileri olan Trump, Türkiye'nin ABD'ye ihracatına yüzde 10'luk temel gümrük vergisi koydu. Şimşek, "Tüm bunlar nispeten yapıcı."Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcıların gözünde Asya'daki ve diğer yerlerdeki daha sorunlu gelişmekte olan ekonomilerden olumlu bir şekilde ayrışabileceğini umuyor ve buna inanıyoruz" dedi.