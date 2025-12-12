Yeni Hyundai NEXO, Euro NCAP güvenlik testlerinden beş yıldız aldı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni Hyundai NEXO, Euro NCAP tarafından değerlendirilen dört ana kategorinin tamamında en yüksek güvenlik standartlarını karşılayarak beş yıldız aldı.

IONIQ 5, IONIQ 6 ve IONIQ 9’un ardından Hyundai’nin bir başka modeli daha Euro NCAP testlerinden beş yıldızla ayrıldı.

Bu sonuç, "Hyundai’nin güvenlik alanındaki yüksek standartlarının bir kez daha somut bir göstergesi" olarak kabul ediliyor.

Hyundai, güvenliğin yalnızca kullanıcıları için değil, trafikteki yayalar dahil herkes için markanın temel önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Tamamen yeni Hyundai NEXO, bunun en güncel örneklerinden biri oldu. Egzoz gazı yerine yalnızca su buharı salımı yapan hidrojen yakıt hücreli SUV model, bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP tarafından en yüksek seviye olan beş yıldızla ödüllendirildi.

Bu başarı, daha önce IONIQ 5, IONIQ 6 ve IONIQ 9 modellerinin elde ettiği beş yıldızlı sonuçların devamı niteliğinde.

DÖRT ANA KATEGORİDE ÜSTÜN SONUÇ

Euro NCAP Avrupa’nın araç güvenliğini değerlendiren en güvenilir bağımsız kuruluşu olarak kabul ediliyor. Kuruluş; yetişkin yolcu güvenliği, çocuk yolcu güvenliği, yayalar ve bisikletliler gibi savunmasız yol kullanıcılarının korunması ile sürüş destek sistemlerinin performansı olmak üzere dört ana kategoride değerlendirme yapıyor.

Tamamen yeni Hyundai NEXO, bu dört kategorinin tamamında üstün sonuçlar elde etti. Model, özellikle yüzde 90’lık skorla yetişkin yolcu güvenliği ve yüzde 85’lik oranla çocuk yolcu güvenliği kategorilerinde dikkat çekici bir performans sergiledi.

SUV

SUV, diğer iki kategoride de güçlü sonuçlar elde ederek genel değerlendirmede en yüksek puanı almayı başardı. Bu sonuç, Hyundai’nin çarpışma güvenliği alanındaki güçlü performansını ve kapsamlı sürüş destekleri ile kaza önleyici sistemlerini bir kez daha ortaya koyuyor.

HYUNDAİ NEXO

Elde edilen bu başarı bir tesadüf değil. Hyundai NEXO’nun önceki nesli, 2018 yılında Euro NCAP tarafından test edilen ilk yakıt hücreli araç olmuş ve o dönemde geçerli kriterlere göre beş yıldız almıştı. Bu durum, Hyundai’nin uzun yıllardır otomotiv sektöründe öncü bir rol üstlendiğini; güvenlik ve ileri teknolojiler konusunda müşteri güvenini sürekli olarak güçlendirdiğini ve bu alanlarda kesintisiz gelişim sağladığını gösteriyor.

Hyundai NEXO, 190 kW toplam güç çıkışı ve beş dakikalık şarjla 826 km (WLTP) menzil sunarak selefine göre önemli performans iyileştirmeleri sergiliyor. e-Handling, Akıllı Rejeneratif Sistem ve aerodinamik optimizasyonlar dahil olmak üzere gelişmiş teknolojiler, genel sürüş deneyimini iyileştirirken, Avrupa modelleri 1.000 kg'a kadar çekme kapasitesi sunuyor.

Hyundai, 28 yıllık yakıt hücresi deneyimiyle hidrojen mobilitesindeki liderliğini pekiştirdiği NEXO modelini 2026 yılının başlarında küresel olarak piyasaya sürecek.