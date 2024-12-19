Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'da

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası resmi temaslarına Karma Ekonomik Komisyonun 12. Toplantısı için gittiği Maskat'ta devam ediyor.

Mehmet Şimşek, bu kapsamda, Umman Sultanı Özel Temsilcisi Sayyid Asaad Al-Said, Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ve Maliye Bakanı Sultan bin Salim bin Said Al Habsi ile bir araya geldi.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KONUŞULDU

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantılar çerçevesinde, her iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı da düzenlenecek.

YATIRIM VE TİCARETTEKİ FIRSATLAR KONUŞULACAK

Bu etkinlikte, yatırım ve ticaret alanındaki fırsatlar ile ortak projelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Bakan Mehmet Şimşek, bu akşam temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.