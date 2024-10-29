Mehmet Şimşek, Riyad'da yatırımcılarla buluşacak

AA

Ekonomi yönetiminin, Türkiye ekonomisini anlatmak üzere planladığı yurt dışı temasları devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'incisi düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı'na katılmak üzere Riyad'a gitti.

Bakan Şimşek; Birleşik Krallık, Hindistan ve Bahreyn ekonomi bakanları ile görüşecek.

Şimşek, ayrıca Riyad temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına da katılacak.

MEHMET ŞİMŞEK'İN GÖRÜŞECEĞİ YETKİLİLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile görüşecek.

KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRECEK

Şimşek, ülkenin küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'inci kez düzenlenen konferansı kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olacak.

Panelde, Şimşek ile Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan bakanlar ile Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da yer alacak.



