Mehmet Şimşek turizm verilerini değerlendirdi

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in ikinci çeyreğine ait verileri paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise ilk 6 aya ait verileri aktardı.

Açıklanan veriler, bölgede yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını ortaya koydu.

"TURİZM GELİRİ 2025 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YILLIK 62,9 MİLYAR DOLAR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan turizm verileri ile ilgili olarak bir mesaj yayınlayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Turizm geliri 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor.

"TURİZM SEKTÖRÜ EKONOMİMİZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYOR"

Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor." dedi.