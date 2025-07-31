Mehmet Nuri Ersoy: 2025'in ilk 6 ayında 26,3 milyon ziyaretçi geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 ikinci çeyrek ve 6 aylık turizm verilerini aktardı.

Buna göre, altı ayda 26 milyon 389 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

GELİR REKORU

Bakan Ersoy, 2025'in ilk altı aylık gelirin yüzde 7,6 artışla 25,8 milyar dolarla rekor kırıldığını şöyle ilan etti:

İlk 6 ayda Türkiye’ye 26 milyon turist geldi. Önceden olumsuz bir şey yaşadığımızda sezonu kaybediyorduk. İlk 6 aylık veride bunu görüyoruz.



Kişi başı gecelik harcamalarda beklediğimizden fazla artıyor. Turizm geliri ikinci çeyrekte 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. İlk 6 aylık dönemde ise 25,8 milyar dolarla rekor kırıldı. 64 milyar dolar yıl sonu hedefimizi koruyoruz.

BİRİNCİLİK RUSYA'DA

Birinciliği Rusya, ikinciliği Almanya ve üçüncülüğü ise Birleşik Krallık pazarı aldı.

BİR ANADOLU ŞENLİĞİ

Türkiye'nin 12 ay, 24 saat ve 81 ile yayılan turizm hedefine yönelik olarak çalışmaların devam ettiğini belirten Ersoy, Terörsüz Türkiye hedefleri doğrultusunda "Bir Anadolu Şenliği"nin de müjdesini verdi.

Buna göre Hakkari, Tunceli Şırnak, Bingöl ve Bitlis'te çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve ilk etkinlik 22 Ağustos-4 Eylül arasında Hakkari'de gerçekleştirilecek.

KİŞİ BAŞINA GECELİK HARCAMA

Kişi başına gecelik harcama yabancılar için 121 dolara yükselerek yüzde 10 arttı.

ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ

Ortalama kalış süresi 2025'te 10 gece oldu. Bu alandaki yıl sonu hedef ise 10,3 gece olarak açıklanmıştı.