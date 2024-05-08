Mehmet Şimşek, 'Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerleme' etkinliğine katılacak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14 Mayıs'da gerçekleşecek "Türkiye: Avrupa eko-sisteminde ilerleme" etkinliğinde katılacağına dair bilgiyi paylaştı.

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Ekonomi politikasını geliştirme misyonuna sahip bağımsız ve doktrinsel olmayan uluslararası ekonomi düşünce kuruluşu Bruegel'in paylaşımına göre "Türkiye: Avrupa eko-sisteminde ilerleme" etkinliği, Brüksel'de 14 Mayıs tarihinde saat 13.00-14.30 arasında gerçekleşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yer alacağı etkinlikte, ayrıca Bruegel Kıdemli Araştırmacısı Profesör André Sapir ile ACLED Dış İlişkiler Şefi Hugh Papa söyleşi yapacak.

Türkiye ekonomisinin durumu ele alınacak

Görüşmede, makroekonomik istikrar programı ve Türkiye ekonomisinin orta vadeli dönüşümü de dahil olmak üzere Türkiye ekonomisinin durumu ele alınacak.

Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi konuşulacak

Ayrıca, tüm üst düzey diyalogların yeniden canlandırılması, Gümrük Birliği'nin geliştirilmesi ve katılım süreci dahil olmak üzere Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında ilişkiler de ele alınacak.