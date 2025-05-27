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Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansa katıldı.

Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansta, detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Mehmet Şimşek'in Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne dair bilgiler paylaştığı sunumundan öne çıkan notlar:

"TÜRKİYE, DAHA DAYANIKLI"

-Eğer dünya ticaretinde kırılmalar devam edecek olursa, Türkiye'nin kırılmalara dayanıklılığı daha yüksek olduğu için daha az etkilenecek. Bu aşamada bölgesel entegrasyonun önemi ortaya çıkıyor.

"TÜRKİYE'NİN BORÇLANMA ORANI DÜŞÜK"

-Dünyada borçlanma seviyesi yüksek. Borç faizlerinin de yüksek olduğu bir dönemde, borcu çevirmek ve ayrılan kaynak dengesiyle eğitime, sağlığa ve altyapıya bütçe ayırmak zorlaşıyor.

-Bu durum, birçok ülkenin kalkınmaya ayırabileceği kaynakların azalacağı anlamına geliyor. Türkiye’nin borcunun milli gelire oranı yüzde 92 seviyesinde. Bize benzer ülkelerde bu oran yüzde 200'ün üzerinde. Bu nedenle borç, Türkiye açısından önemli bir engel olarak karşımıza çıkmayabilir.

NÜFUSUN YAŞLANMASI

-Ancak yaşlanan nüfus açısından çok avantajlı bir konumda değiliz. Önümüzdeki 75 yıl içinde gerekli demografik ve ekonomik tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.