Mehmet Şimşek: Türkiye korumacılığa karşı dirençli kalacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Word Forum'un ikinci gününde konuşarak küresel ekonomi ve Türk ekonomisine ait bilgiler verdi.

İngilizce gerçekleştirdiği sunumunda Çin'in küresel imalat potansiyelini ele alan Mehmet Şimşek, "Türkiye olarak korumacı ülkelere göre dirençli kalacağız. Açık ekonomilere karşı Türkiye dirençli olacaktır." mesajı verdi.

"TÜRKİYE, GELİŞTİRDİĞİ İŞ BİRLİKLERİ İLE GÜÇLÜ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin Gümrük birliği de dahil çeşitli uluslararası anlaşmalar geliştirdiği; Avrupa'dan Çin'e kadar iş ilişkileri ile avantajlı olunduğu, ülkelerle dost ve arkadaş ilişkisi geliştirildiğini aktararak, yeni projelerle bir iş birliklerinin arttırılacağını söyledi.