Mehmet Şimşek: Türkiye'ye yoğun ilgi var

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir süredir Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için ABD'de bulunuyordu.

Şimşek, yayınladığı mesajında ABD temaslarında Türkiye'nin potansiyeline nasıl ulaşacaklarını anlattıklarını belirterek, "Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD'DEKİ TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için bulunduğu ABD'deki temaslarını değerlendirdi.

"PROGRAM DOĞRU İLERLİYOR"

Söz konusu ülkede çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık. Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor.

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