Mehmet Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 8,3 arttığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 579 milyon dolarlık fazla oluştuğunu bildirdi.

"SANAYİ ÜRETİMİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 7,3 BÜYÜDÜ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verilen üzerinden, "Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde" vurgusu yaparak sosyal medyadan aktardığı değerlendirme şöyle oldu:

Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor.

"İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİ İLE ARTAN EURO/DOLAR PARİTESİ CARİ DENGEYİ DESTEKLİYOR"

Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın, ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan euro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz.

CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI HEDEFİ: YÜZDE 1,5