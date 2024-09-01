Mehmet Şimşek: Vadesi geçen vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listesi açıklanacak Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri, kamuoyu ile paylaşılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, listelerin asılmasına 1 aylık zaman olduğunu hatırlatarak "vergi yüzsüzü olunmaması için" uyarıda bulundu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşmaya karar aldı.

Bbu kapsamda, mükellef bilgileri 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde listeler yayınlanacak.

Açıklanacak "vergi yüzsüzü" listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanındı.

"5 MİLYON LİRA VE ÜZERİNDE VERGİ BORCU VE CEZASI BULUNANLARIN İSİMLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, kayıt dışılık ile mücadele, vergide adalet ve etkinliği sağlamanın yürüttükleri ekonomi programında en önemli bileşenlerden olduğuna dikkati çekti.

"DÜZENLEME YAPILDI"

Hükümet olarak bu doğrultuda çeşitli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmayı sürdürüyoruz. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağız.

VERGİ DAİRELERİNDE VE İNTERNET SİTESİNDE LİSTELER YAYINLANACAK

Şimşek, bu kapsamda, 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listelerin yayınlanacağını açıkladı.

İKİ AYRI LİSTE AÇIKLANACAK

Bakan Şimşek, konuya ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayınlanmak üzere olduğuna işaret ederek, iki ayrı liste açıklayacaklarını bildirdi.

Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların yer alacağını belirten Şimşek, açıklamanın bir diğer listesinde ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşenlerin ilan edileceğini kaydetti.

EYLÜL SONUNA KADAR ZAMAN TANINDI

Şimşek, kamuoyunda "vergi yüzsüzü" olarak bilinen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna dikkati çekerek, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz." uyarılarında bulundu.

DEPREM BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERENLER KAPSAM DIŞINDA

Bakan Şimşek, düzenlemeyle, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunanların kesinleşmiş veya vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin borçlarının açıklanmayacağını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)