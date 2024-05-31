Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirerek olumlu gelişmenin süreceğine dair açıklama yaptı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin birinci çeyrek büyüme verisini açıkladı.

Türkiye ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğinde, yıllık yüzde 5,7 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık aracılığıyla yayınladığı bir mesajla veriyi şöyle değerlendirdi:

Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı. Uyguladığımız politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor.

Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerliyor. İç talebin büyümeye verdiği katkı 4,1 puan iken, net dış talebin katkısı 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1,6 puan oldu. Aynı dönemde yatırımlar yüzde 10,3 artarken, makine ve teçhizat yatırımları aralıksız büyümesini on sekizinci çeyreğe taşıdı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 büyüdü.

Sanayi katma değeri yüzde 4,9 arttı. Yüksek teknolojili üretimin bu dönemde yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesi katma değer artışı için cesaret verici.

İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişi ilave istihdam sağlandı. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi.

"2024 yılı genelinde dengeli bir büyüme öngörüyoruz"

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz. Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli katkı sağlayacak.

"Fiyat istikrarına doğru yol alıyoruz"

Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız.

"Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz"

Bakan Şimşek, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: