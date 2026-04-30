Trump'tan ABD'de artan benzin fiyatlarıyla ilgili açıklama

Orta Doğu'daki savaşın etkileri her geçen gün artıyor.

ABD'nin İran ile yaptığı ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmaması, derin bir krize neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki artış doğrudan yakıta yansırken zamlar üst üste geldi.

ABD'DE GALON BAŞI ÜCRET 4 DOLARI GEÇTİ

Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de benzin fiyatlarındaki artış, ülke genelinde hissedilmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, ülkede ortalama benzin fiyatlarını galon başına 4 doların üzerine çıkardı.

ABD'de son olarak 2022 yılında ortalama benzin fiyatları 5 dolara ulaşarak zirveyi görmüştü.

TRUMP'A BENZİN SORUSU

Bu durum ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu.

"SAVAŞ BİTTİĞİNDE DÜŞECEK"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalar Trump, "Benzin bu sabah 4.30 dolar oldu" sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet.

Ve biliyor musun? İran’ın elinde nükleer silah olmayacak. Benzin fiyatları düşecek bu savaş bittiğinde.

4 YIL SONRA İLK

Öte yandan ABD'de benzin fiyatları en son 4 yıl önce bu kadar yükselmişti.

Ortalama benzin fiyatı 4 doları geçmesiyle halk, araç kullanımını sınırlamaya başladı.

EYALETLERE GÖRE EN YÜKSEK BENZİN 5.90 DOLARDAN SATILIYOR

ABD'nin öne çıkan eyaletlerinden California'da benzin fiyatları galon başına 5.90, Washington'da 5.10, Oregon'da 4.70, New York'ta 4 dolar oldu.

ABD'nin orta-batı ve güney eyaletlerinde de hızlı bir artış eğilimi gözlendi.