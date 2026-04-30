Batman'da yangın çıkan evde 2 ceset bulundu

Batman'da yangın ihbarına giden ekipler girdikleri evde bir kadın ve bir erkeğin yanmış vaziyette cansız bedenleriyle karşılaştı.
Batman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde apartmanın 3. katında duman gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kapıyı kırarak eve giren ekipler yerde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
YANARAK ÖLMÜŞLER
Süreyya İ. (45) ve Metin E.'nin (52) yanarak öldüğü belirlendi.
Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
