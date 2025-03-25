Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla görüşmeleri devam ediyor.

Mehmet Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından, "Piyasada oynaklığa izin vermeyiz" mesajını yayanlamıştı.

Döviz kurunun düzenlenmesi için alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde yeni önlemler de alacaklarına vurgu yapan Şimşek'in, bir dizi görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞME YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla bugün bir görüşme yapacak.

Şimşek'in yapacağı görüşmelerde, piyasa yaşanan dalgalanmalarının yatıştırılması amaçlanıyor.

TELEKONFERANS DÜZENLEYECEK

Bakan Şimşek’in bu amaçla yatırımcılarla arasında Londra saatiyle 13.00’te bir telekonferans düzenleyeceğini belirtti.

FATİH KARAHAN'IN DA TOPLANTIYA KATILMASI BEKLENİYOR

Mehmet Şimşek'e toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Online yapılacak toplantıda son zamanlarda yaşanan gelişmelerin piyasalara, ekonomiye yansımaları konuşulacak.