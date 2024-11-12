Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün eylül ayı cari işlemler dengesini açıkladı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, eylül ayında cari işlemler hesabı fazla vermeye devam etti ve 2 milyar 988 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan veriyi şu ifadelerle değerlendirdi:

Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi.

"HİZMETLER DENGESİ OLUMLU YANSIDI"

Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu.

"DIŞ FİNANSMANDA GÜÇLÜ GÖRÜNÜM SÜRÜYOR"

Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştı.

"CARİ AÇIK DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE"

Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz.

"MAKRO İSTİKRAR DESTEKLENİYOR"

İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor.