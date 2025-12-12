Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon 2026 başında yüzde 20 civarına düşecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen beşinci "Geleceğin Finans Zirvesi"nde konuşma yaptı.

Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin makroekonomik istikrar ve reform programı, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi, öngörülebilirliği artırmayı hedefliyor." diyerek enflasyon beklentilerini dile getirdi.

Şimşek, konuşmasında Türkiye'nin makroekonomik istikrar ve reform programının enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi, öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir bir cari denge sağlamayı ve tüm bu kazanımların kalıcı olmasını hedeflediğini belirtti.

2026 YILINDA YÜZDE 20 İNDİRİM BEKLENTİSİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı, yaptığı açıklamada, ocak ayı verilerinin açıklanacağı Şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yıllık enflasyonunun muhtemelen yüzde 20 civarında olacağını söyledi.

"DEZENFLASYON 2026'DA DA DEVAM EDECEK"

Konuşmasında "Enflasyon hedeflerine, bazı gecikmeler olsa bile, en azından bantın üst ucunda ulaşılacak. Dezenflasyon 2026'da da devam edecek." diyen Mehmet Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Enflasyona bakacak olursak, son üç yılda yüzde 64-65 civarından yüzde 44'e düştük. Bu yıl ise şu anda yüzde 31 seviyesinde. Gelecek yıl için hedef aralığı yüzde 13-19 arasında, ancak piyasa yüzde 20'lerde olmasını bekliyor.



Gelecek yıl için tekrar ediyorum: Ek şoklar yaşanmadığı takdirde, hedef aralığının üst sınırının oldukça ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz.



