Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon 47 ayın en düşüğünde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı toplantılarda Türkiye ekonomisinin son durumunu aktararak, hedefleri sıralıyor ve hitap ettiği kesime düşen görevleri de hatırlatmaya devam ediyor.

Bakanı Mehmet Şimşek, bu kez de İstanbul'da düzenlenen 9. Türkiye Sermaye Piyasası Kongresi'nde konuşarak Türkiye'de enflasyonun yönü, bütçe açığı, kayıt dışı mücadele gibi konularda değerlendirmede bulundu.

"KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE PROGRAMIN EN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ"

Mehmet Şimşek, konuşmasında, "Yıllık enflasyon 47 ayın en düşüğünde" diyerek, kayıt dışılıkla mücadelenin programın en temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

HARCAMA DİSİPLİNİ

Mehmet Şimşek, kongredeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yıllık enflasyon geriledi. Geçen dönümler bütçe 100 lira ise 109 lira harcamışız. Şimdi 100 liranın tümünü harcama disiplini uygulayarak harcatmıyoruz. Tasarruf genelgesini gündeme geçirdik. Vergilerin toplanmasında etkin uygulamaları hayata geçirdik.

VERGİ VE CARİ AÇIK

Vergi ödemelerini önemsiyoruz. Sermaye piyasalarına büyük sorumluluk düşecek. Diğer bir konu cari açık. Son günlerde cari açıkta ciddi bir iyileşme var. Hatta tasarruf olarak altını ayırırsanız geçen sene cari fazla verdik. Türkiye’de altın hariç cari açık vermeye devam ediyoruz.

"REZERV BİRİKİMİ SAĞLANDI"

Rezerv birikimini sağladık. Risk primimiz hızlı bir şekilde düştü. Kredi notumuzda önemli artışlar oldu. İnanıyorum ki not artışları tekrar gündeme gelecek. Yine inanıyorum ki Türkiye, yatırım yapılabilir pozisyona tekrar gelecek. Çok ciddi destek programları kullanıyoruz. Hizmet ihracatındaki artış devam edecek. Yeşil dönüşüm bizim için bir zorunluluk. Enerjide yapılan ithalattaki ufak bir azalma bile, türkiye için çok ciddi fark edecek.

"ÖNCELİĞİMİZ ALT YAPI YATIRIMI"

Biz alt yapıya öncelik verdik ve '25 yılda 3 milyar dolar ödeyin ama fiber alt yapı yatırımlarını tamamlayın' dedik. 5G yatırımları yapıldı. 5G devreye girmiş olacak. Kendi GPS’lerimizi starlight'lerimizi önceliklendiriyoruz. Demiryollarının limanlara bağlanması da bunlardan bir tanesi.

"KIT KAYNAKLARI VERİMLİ ALANLARA YÖNELTEREK GELİŞECEĞİZ"