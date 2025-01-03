Mehmet Şimşek'ten 2024 yılı muhasebesi

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 2024 yılı değerlendirmesi yaptı.

İlk mesajını "Bugün paylaşacağım mesajlarla geçen yılın değerlendirmesini yapacağım. Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık." diyerek başlatan Şimşek, 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda politikaları uygulamaya devam edileceğini belirtti.

Şimşek'in dikkati çektiği başlıklar şöyle;

-Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti.

-Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak.

-İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek.

2024 YILINDA – DIŞ DENGE

-İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi. Turizm güçlü performansına devam etti. Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek.

2024 YILINDA – FİNANSAL İSTİKRAR

-Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı.

2024 YILINDA – DIŞ FİNANSMAN

-Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı.

2024 YILINDA – DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER

-Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8,6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik.

2024 YILINDA – ENFLASYON

-Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde. Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde. Enflasyon beklentileri iyileşti. Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek.

2024 YILINDA – KAMU MALİYESİ

-Deprem yaralarını sarıyoruz. Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz. Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz.

2024 YILINDA – BORÇLULUK

-Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede. Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz.

YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİMİZ

-Yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi destekliyoruz. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırıyoruz.

"BİZİM DERDİMİZ MEMLEKETE HİZMET"

Bakan Mehmet Şimşek, mesajının sonunda vatandaşa şöyle seslendi:

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

"DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN"