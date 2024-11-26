Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.
Buna göre, 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4'üncü Turizm Yatırım Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyona değindi.
Programın en önemli maddesinin enflasyonun tek haneye düşmesinin olduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ 2025'TE GÜÇ KAZANACAK"
Enflasyonda 2025 yılında düşüş güçlü şekilde devam edecek. Dezenflasyon süreci zaman alıyor, önümüzdeki 2-2,5 yılda enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz.
Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye, kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene 44-45 civarında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor. Evet hedefimizin bir miktar üzerinde çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var, o katılığın kırılması biraz zaman alıyor. Öngördüğümüzden biraz daha fazla zaman alıyor. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek.
Dünyada da enflasyonun şok öncesine düşmesi 3-4 yıl gibi bir zaman alıyor. Enflasyonu düşürmek zorlu bir süreç. Kararlılıkla bunu başaracağız. Yatırımcıların ününüzü açacağız. Yatırım finansını artıracağız.
ENFLASYON NASIL DÜŞÜRÜLECEK?
"Enflasyon düşmeye devam edecek çünkü para politikasının gecikmeli etkisi var, ayrıca maliye politikası bu seneye göre daha sıkı olacak." diyen Bakan Mehmet Şimşek'in bu konudaki formülü şöyle aktardı:
2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde devam edecek onun sebeplerini anlatacağım. Geçen sene ortalarında cari açık önemli bir sorundu. Çünkü milli gelirin yaklaşık yüzde 5,5'i civarında bir cari açık gerçekten sürdürülmesi zor bir cari açıktı.
Biz bu cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düşürdük. Dolayısıyla şu anda cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bunda turizmin, hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Mal ihracatında da az da olsa bir artış var ama esas buradaki ilerleme buradaki gelişme ithalatın bir miktar düşmesinden kaynaklanıyor.
Dolayısıyla bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm. Enerjide dönüşüm cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek aslında lirada istikrar demek. Türkiye'nin makro finansal istikrarı demek.
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