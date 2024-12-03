Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu.

Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Enflasyonda gıda fiyatlarının etkisi hissedildi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 oldu.

Enflasyonun açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de X hesabından bir paylaşım yaptı.

"YILLIK MAL ENFLASYONU GERİLEDİ"

Bakan Şimşek açıklamasında, "Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu.

Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi." dedi.

"HİZMET ENFLASYONUNDAKİ GERİLEME, KATETTİĞİMİZ MESAFEYİ GÖSTERİYOR"

"Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti" diyen Mehmet Şimşek, "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor." dedi.

YÜZDE 2'NİN ALTINDA BEKLENİYORDU

Ekonomistler, kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 2'nin altında gerçekleşmesi bekliyordu.

Yıllık tarafta ise piyasa beklentisi yüzde 46 civarında şekilleniyordu.