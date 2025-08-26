Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN PAYLAŞIM

Bunun akabinde de Şimşek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda enflasyon beklentilerinin iyileştiğini söyledi.

Grafikler üzerinden bir paylaşım yapan Şimşek, şöyle dedi:

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR"

Enflasyon beklentileri iyileşiyor.



Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi.

"İYİLEŞME EĞİLİMİ DEZENFLASYONA DESTEK OLUYOR"

Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor.

"PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ