Mehmet Şimşek'ten sanayi üretimi verilerine ilişkin açıklama

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından sanayi üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, ılımlı bir toparlanma olduğunu ve bunun genele yayıldığını söyledi.

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"OCAKTA DARALDI ANCAK YILLIK ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ"

2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü.

"ILIMLI TOPARLANMA GENELE YAYILDI"