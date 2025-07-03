Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyonu değerlendirmesi

Bugün haziran ayı enflasyon verisi açıklandı.

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisinin geldiği noktayı değerlendirdi.

"ENFLASYONDA BELİRGİN BİR YAVAŞLAMA BAŞLADI"

Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti. Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi.

HİZMET ENFLASYONU YÜZDE 50'NİN ALTINA İNDİ

Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi. Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti.