Mehmet Şimşek'ten Washington'da enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington'da G20, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılıyor. Şimşek, ayrıca ABD'de uluslararası finans kurum ve topluluklarla bir araya geliyor.

Mehmet Şimşek, ABD'de katıldığı panelde Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek açıklamasında, zirai donun yarattığı etkiye değinerek "Enflasyonda bu yıl belki biraz beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz." dedi.

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: YÜZDE 30"

Şimşek, açıklamasında enflasyonun yıl sonunda yaklaşık yüzde 30 olacağını öngördüklerini söylerken zirai don nedeniyle işlenmemiş gıda fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

- Program planladığımız gibi gitmiyor olabilir ancak dezenflasyon süreci patika dahilinde ilerliyor.

- Enflasyonun yıl sonunda yaklaşık yüzde 30 olacağını öngörüyoruz.

- Büyüme biraz yavaşladı ama sürdürülebilir bir büyüme patikasında olacağız.

- Bu yıl ciddi anlamda içeride ve dışarıda bir türbülans yaşandı ama yine de büyümede ılımlı kaldık.

ZİRAİ DON VE ENFLASYON AÇIKLAMASI

- Hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentileri hala yüksek kalmaya devam ediyor.

- Çok ciddi bir kuraklık ve zirai don olayı yaşadık. Bu da işlenmemiş gıda fiyatlarını yükseldi.

- Ortalamaların üç kat üzerinde artışlar yaşandı. Bu manşet enflasyondaki düşüşün de hız kesmesine neden oldu. Ancak bunun geçici olduğunu düşünüyoruz.

- Enflasyonda bu yıl belki biraz beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz.

- Mart, nisan, haziran ve sonrasında çok farklı zorluklarla karşılaştık ama çok hızlı cevap verdik. Kurumlara olan güven arttı.

- Hanehalkının makro ihtiyati önlemler çerçevesinde dövizle borçlanmasının önünü açmıyoruz.

- Programımızı uyguladıkça makro ekonomi düzelecek ve bankalar bundan fayda sağlayacak.

YATIRIM AÇIKLAMASI

- 300 milyar dolardan fazla altyapı yatırımı yaptık.

- Gelişmiş ülkelerden teknoloji yatırımını ancak fiyat istikrarını sağlayarak alabiliriz.

- Batılı müttefiklerimiz ile tekrar yakınlaştık ve birbirimize ihtiyacımız var.